Ricardo em pressão alta

O presidente da Câmara de Santarém deixou na última reunião do executivo um alerta em relação aos ajustes directos que têm sido feitos pela Comissão Técnica Independente (CTI) para contratar estudos sobre as várias localizações em análise para o novo aeroporto de Lisboa, entre as quais está Santarém. Em causa está a contratação de entidades pela CTI que, supostamente, terão preferência declarada sobre uma das opções em estudo. Ricardo Gonçalves não foi o primeiro, e provavelmente não será o último, a levantar a lebre e garantiu que irá “estar muito atento aos desenvolvimentos e aos resultados que possam trazer”. Pelo meio, o autarca social-democrata frisou ainda que a maior reserva de água potável da Península Ibérica está por baixo do Campo de Tiro de Alcochete, outra das opções em avaliação. Se estivéssemos a falar de futebol, diríamos que o autarca escalabitano adoptou a estratégia de “pressão alta”. Agora é esperar pelos resultados....