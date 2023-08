Um vereador no Sardoal a precisar de animação

Pedro Duque é um vereador que gosta de partilhar nas reuniões de câmara relatos de pessoas com quem conversa no dia-a-dia.

Pedro Duque é um vereador que gosta de partilhar nas reuniões de câmara relatos de pessoas com quem conversa no dia-a-dia. Na última sessão trouxe para cima da mesa o facto de as festas do concelho durarem apenas três dias. Resta saber se o desabafo foi realmente inspirado numa conversa de café ou se é o próprio autarca que, qual festivaleiro, quer ver alargados os dias de festa no concelho.