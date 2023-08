Vice-presidente de Tomar a preparar o futuro

Se Hugo Cristóvão for o substituto de Anabela Freitas na presidência na Câmara de Tomar, como é de esperar, os munícipes podem ficar descansados no que diz respeito a tudo o que tenha a ver com obras públicas ou demolições. No dia da demolição da última barraca do Flecheiro o actual vice-presidente não se negou e entrou na retroescavadora para iniciar os trabalhos. Resta saber se foi um gesto simpático feito com satisfação ou um gesto para a fotografia…não fosse Hugo Cristóvão um político já com alguns cabelos brancos.