Patos de todo o mundo uni-vos!

Um grupo de patos oriundos do parque urbano de Santa Sofia lembraram-se de ir passear ao centro da cidade de Vila Franca de Xira

Um grupo de patos oriundos do parque urbano de Santa Sofia lembraram-se de ir passear ao centro da cidade de Vila Franca de Xira e com isso obrigaram os bombeiros e a polícia a cortar o trânsito em algumas artérias e a realizar uma escolta pelas ruas para os devolver ao seu habitat. Com tanto alarido e escolta na rua provavelmente na comitiva ainda estaria o...Papa dos Patos?.