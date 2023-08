Situações comoventes enternecedoras e igualmente patéticas

Anda a circular na Internet uma lista de nomes de políticos machos desfavorecidos no que respeita às barriguinhas salientes. A lista tem quase 30 nomes e mostra barrigas de todos os feitios com as pessoas nas mais variadas posições. O Cavaleiro Andante encontrou uma foto de João Moura que vale mais pelo estilo da foto e pela legenda que pela barriguinha estufada do deputado e presidente da distrital laranja do PSD de Santarém. Os comentários ficam para quem gosta de se aproveitar destas situações tão comoventes, enternecedoras e igualmente patéticas que se podem encontrar nas páginas pessoais dos políticos cor-de-rosa, laranja e etc....