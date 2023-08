Troca de galhardetes

O clima aqueceu na reunião de câmara de Benavente por causa da construção de um bairro social no Porto Alto e o vereador da CDU, Hélio Justino, não se deixou ficar. O autarca lamentou a postura da oposição, que primeiro votou a favor e agora mudou de ideias alinhando com a contestação de moradores da zona. Hélio Justino criticou os vereadores do PS, PSD e Chega que “em reuniões privadas não abrem a boca e depois falam nas reuniões públicas” e ficou ainda mais chateado com o autarca do PS, Joseph Azevedo, que tem pelouros atribuídos. “Sabiam de tudo e votaram a favor. O Joseph está connosco a tempo inteiro na câmara e vem com populismo”, atirou o autarca comunista como se tivesse nascido ontem. A novela promete abrir brechas na coligação CDU/PS e aquecer ainda mais o que resta do Verão lá para as bandas de Benavente....