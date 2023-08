Uma heresia do tamanho dos Himalaias

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), teve na última reunião do executivo um daqueles lapsos do tamanho dos Himalaias.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), teve na última reunião do executivo um daqueles lapsos do tamanho dos Himalaias ao rotular a vereadora do Chega, Carla Pinto, como vereadora do...Bloco de Esquerda. O engano gerou risota, com o vereador Diogo Gomes, que já foi ‘ajuda’ nos forcados, a vir prontamente em socorro de Ricardo para minimizar os estragos, emendando para ‘bloco de direita’. Sempre ficou mais parecido, mas não chegou para disfarçar a heresia cometida....