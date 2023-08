Garagem público-privada

O parque de estacionamento subterrâneo no Cartaxo é um depósito de carros que estão ali há anos a utilizar lugares que poderiam ser usados por pessoas que precisam de estacionamento por curtos períodos. O vice-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Reis (PSD), contou que, muitas vezes, pelas 09h30, já o parque está completo. Enquanto o município não tem dinheiro para fazer obras avultadas no parque de estacionamento subterrâneo, fundamentais para o licenciamento do espaço, os abusadores vão continuar a fazer do espaço a sua garagem à conta da autarquia. A isto se chama uma parceria público-privada à antiga portuguesa....