Temos artista

A estátua de Santo António que se encontra no bairro com o mesmo nome, em Torres Novas, foi decapitada, tal como o menino ao colo, após ter sido alvo de vandalismo na madrugada de 6 de Agosto, mas houve uma alma caridosa lá da terra que resolveu colocar "rostos simbólicos" no lugar das cabeças perdidas, anunciou a junta de freguesia. A prova de que há males que vêm por bem e que até ajudou a revelar as habilidades de mais um artista local....