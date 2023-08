Os autarcas da Câmara de Santarém estariam longe de imaginar que a criação de um skate parque no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, fosse causar tanta polémica.

Os autarcas da Câmara de Santarém estariam longe de imaginar que a criação de um skate parque no Campo Infante da Câmara, no centro da cidade, fosse causar tanta polémica. Além do custo da adjudicação, 75 mil euros, também foi colocada em causa a qualidade dos materiais e até houve apelos ao boicote da inauguração por parte de alguns membros da comunidade skater. Afinal não é só no futebol que acontecem estas novelas trágico-cómicas, que metem invejas, maledicências e acertos de contas. E, com isso, o skate em Santarém fez jus ao rótulo de desporto radical....