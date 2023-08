As oliveiras da Irmã Lúcia e o Rodrigues que tem idade para ter respeito

Os ânimos aqueceram na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas quando o vereador do movimento P’la Nossa Terra resolveu trazer à baila o tema - algo polémico - da colocação de três oliveiras no Parque da Liberdade.

Os ânimos aqueceram na última reunião do executivo da Câmara de Torres Novas quando o vereador do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, resolveu trazer à baila o tema - algo polémico - da colocação de três oliveiras no Parque da Liberdade. Lá colocadas, explique-se, porque, diz alguém, em tempos a Irmã Lúcia andou por aquele concelho a vindimar. Rodrigues (que por acaso também é Oliveira de apelido) entrou a ‘matar’ e, como é seu apanágio, atropelou o discurso do presidente, Pedro Ferreira (PS), que não se ficou: “Não sei o que se passa na tua cabeça, já tens idade para ter mais respeito”, atirou o seu antigo discípulo lembrando que Rodrigues costumava ser um homem de fé. O Cavaleiro Andante, que é laico como o Estado, ficou a pensar se o temperamento inconstante e intempestivo de Rodrigues se andará a agravar devido a alguma crise de fé....