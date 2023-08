partilhe no Facebook

Ao início da tarde de sexta-feira, 11 de Agosto, muitos automobilistas foram apanhados de surpresa em Santarém pela passagem da Volta a Portugal em bicicleta e viram-se presos no trânsito, que foi cortado nalgumas artérias para deixar passar o pelotão. Houve quem não gostasse de ficar a torrar ao sol dentro do carro e manifestasse o descontentamento descarregando na buzina; mas também houve quem ficasse retido em local privilegiado para ver passar os corredores e fazer umas imagens em cima do acontecimento. Tal como em muita coisa na vida foi uma questão de sorte....