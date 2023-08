Apocalipse em cuecas

No início deste mês andava o Papa a percorrer Lisboa na Jornada Mundial da Juventude quando um homem de cuecas saiu para as ruas de Vila Franca de Xira.

No início deste mês andava o Papa a percorrer Lisboa na Jornada Mundial da Juventude quando um homem de cuecas saiu para as ruas de Vila Franca de Xira a fazer a sua própria peregrinação gritando que ia matar toda a gente que lhe aparecesse no caminho. Felizmente as ameaças não passaram disso mesmo e o caso chegou ao fim logo que a Polícia apareceu e o algemou. É o que dá ir para a rua de cuecas aos gritos: ninguém nos leva a sério....