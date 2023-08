Discriminação ou falta de espaço?

Nas paredes da sala onde decorrem as reuniões camarárias do Cartaxo estão fotografias de antigos presidentes do município após o 25 de Abril de 1974.

Nas paredes da sala onde decorrem as reuniões camarárias do Cartaxo estão fotografias de antigos presidentes do município após o 25 de Abril de 1974. No entanto a exposição está um bocado desactualizada porque a última fotografia do presidente de câmara é a de Conde Rodrigues que já deixou funções há duas décadas. Faltam as fotografias de Paulo Caldas, Paulo Varanda e Pedro Magalhães Ribeiro, que foram presidentes depois. Será que deixou de haver espaço na parede?.