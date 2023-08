Sem dinheiro os dirigentes do grupo de teatro Cegada tiveram de ser eles próprios a dar ao dedo na iniciativa Noites no Largo do Pelourinho.

Sem dinheiro da Direcção-Geral das Artes e a viver apenas com um subsídio a rondar os 30 mil euros anuais da Câmara de Vila Franca de Xira os dirigentes do grupo de teatro Cegada tiveram de ser eles próprios, este ano, a dar ao dedo na iniciativa Noites no Largo do Pelourinho, em Alverca. Incluindo o próprio director artístico da companhia, Rui Dionísio, que pegou numa guitarra e dedilhou uns acordes. Chama-se a isto, com toda a propriedade, ter de dar ao dedo!.