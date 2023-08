O divinal Pedro Ferreira

Depois da ponte em honra do patriarca Manuel Clemente há outro autarca, o de Torres Novas, que teve um sonho divino, mais modesto é certo, mas que também lhe pode abrir as portas do Céu.

Depois da ponte em honra do patriarca Manuel Clemente há outro autarca, o de Torres Novas, que teve um sonho divino, mais modesto é certo, mas que também lhe pode abrir as portas do Céu. Pedro Ferreira plantou três oliveiras para assinalar a ligação ao concelho da Irmã Lúcia, uma dos três pastorinhos de Fátima. Pedro Ferreira soube que a pastorinha acompanhou as irmãs mais velhas quando elas foram fazer a vindima na zona e nessa noite teve um sonho. Apesar de manter em segredo sobre se viu e falou com Nossa Senhora, o que se sabe é que Pedro Ferreira sentiu um chamamento divino tão forte que não descansou enquanto não plantou três oliveiras a assinalar esse facto. Há já vários teólogos a estudar o mistério da escolha das oliveiras, em vez de azinheiras, e porque é que as videiras não agradam ao reino celestial.