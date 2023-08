Há que poupar na água

Terá sido pela algazarra que alguns destes animados munícipes fizeram que Francisco Oliveira e o restante executivo municipal ficaram em pulgas para se juntar à festa. No desfile das tertúlias, um dos pontos altos das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, não faltou música, animação e muita bebida. Como a água é um recurso cada vez mais escasso o refresco principal foi outro; com duas ou três em cada mão, de garrafa ou lata, não faltou cerveja para ajudar a matar a sede dos festivaleiros que sofreram por causa do tempo quente. Acima de tudo está a preocupação com o planeta!.