Promessas já se sabe… leva-as o vento

Os políticos deviam ser proibidos de fazer promessas, pelo menos aquelas que já sabem, a priori, que não vão cumprir. Desta forma evitavam-se situações chatas como a do presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que andou a dizer em entrevista a um jornal local (Valor Local) que se o Governo não suportasse o valor (24 euros) que os utilizadores do comboio das Virtudes pagam a mais do que os de Azambuja, a câmara iria fazê-lo. Afinal não vai, sendo que a autarquia está empenhada em encontrar uma alternativa mais em conta. É por estas e por outras que o Cavaleiro Andante prefere sempre uma realidade dura a uma promessa a voar....