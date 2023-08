Queres é festa!

A última reunião de câmara de Coruche decorreu na quarta-feira, 16 de Agosto, durante as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, dia em que também se assinalava o Dia do Aficionado. O presidente do município, Francisco Oliveira, chegou mesmo a alertar que no próximo ano têm que ter atenção para que a reunião de executivo não calhe durante a semana das festas. O desabafo do autarca de Coruche surgiu na altura em que, no exterior, os populares desfilavam na rua num autêntico clima de alegria e boa disposição. A inveja saudável de Francisco Oliveira foi impossível de esconder, mas o autarca que fique descansado: dentro de mais ou menos dois anos, quando terminar o mandato, já se pode juntar aos festivaleiros e deixar as preocupações com a gestão da autarquia para os que lhe seguem.