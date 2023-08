Um abraço pujante

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Almeirim, o socialista Pedro Ribeiro, está em todas e nem sequer faltou à inauguração oficial da 41ª edição da Alpiagra – Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – embora tenha chegado algum tempo depois da hora marcada por motivos de agenda institucional. O abraço a Sónia Sanfona, presidente da Câmara de Alpiarça, foi vigoroso, mas não fez jus ao robusto e entusiasmado cumprimento que deu ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que foi convidado para o evento. Se o Cavaleiro Andante não soubesse que, à partida, Pedro Ribeiro só deixa a Câmara de Almeirim quando for obrigado a isso (nas próximas autárquicas), apostaria que se estava a afiambrar e a preparar já o terreno para quando abandonar as lides autárquicas.