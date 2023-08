Adeptos dos grandes clubes lamentam não ter um Domingos Chambel como dirigente

Exmo. Senhor Cavaleiro Andante: A CERSBSPBR (Comissão de Empresários Ribatejanos e Sócios do Benfica, Sporting, Porto, Braga e Guimarães), vêm congratular-se com o mandato de Domingos Chambel à frente da direcção da Nersant nomeadamente: por ter conseguido despedir quase 20 colaboradores sem ser ao pontapé; Por ter contratado um novo director executivo que foi professor uma vida inteira e andava a precisar de um novo desafio profissional bem remunerado (justa homenagem aos professores); Por não ter levado a associação à falência durante os intermináveis quase mil dias da sua gestão; por ter emprestado cerca de 300 mil euros à Nersant, que tem um património de mais de 20 milhões em terrenos, edifícios e acções mostrando aos outros ex-presidentes que ele é que sabe da poda; por ter toureado, com vários e valentes peões de brega, dois jornalistas de O MIRANTE e não os ter deixado participar numa conferência de imprensa; por ter dado várias entrevistas e publicado vários artigos em jornais e revistas de grande circulação regional onde se defendeu como um (pato) bravo; Finalmente, a CERSBSPBR lamenta que Domingos Chambel tenha passado ao lado de uma grande carreira como dirigente associativo, nomeadamente no futebol: com ele ao leme jamais clubes como o Farense, Casa Pia, Varzim e Boavista, só para citar alguns, teriam a veleidade de jogar contra os nossos clubes que não fosse para perderem todos os jogos. A CERSBSPBR agradece a borla na publicação deste texto. Com os melhores cumprimentos, P`la direcção (assinatura ilegível).