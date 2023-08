Pedro Mafama foi o artista escolhido pelo executivo de Alcanena para encabeçar o Festival Entretanto. Uma decisão que até Hugo Santarém, vereador da oposição, considerou oportuna, não por alguma afinidade particular com o artista, mas porque, conforme explica o próprio “bailar assim sabe tão bem” e tem sido isso que, na sua opinião, os vereadores que estão em maioria no executivo têm feito. Hugo Santarém acusa os autarcas de terem criticado, quando eram oposição, o Fórum da Juventude, mas agora regressam com um festival que tem o mesmo conceito, embora tenha outro nome. No fundo é “um bailado de opiniões”, mas, caro Hugo Santarém, a política não é isso mesmo?.