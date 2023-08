Entalados em Coruche

Este ano a passagem do cortejo etnográfico na Rua Direita, em Coruche, teve um percalço. Um dos carros participantes ficou entalado a meio da rua porque não tinha espaço para passar sem bater nas varandas das casas. Alguns dos que assistiam ao desfile garantiram que o carro passava e que faltava perícia ao motorista para fazer a manobra. Outros gritavam para se partir parte da estrutura do carro. Após mais de meia hora de vai e não vai um dos participantes do cortejo agarrou no martelo e partiu parte da estrutura em madeira. O cortejo atrasou mas ninguém ficou desiludido. Para o ano o Cavaleiro Andante aconselha a andar com a fita métrica atrás, não vá o diabo tecê-las.