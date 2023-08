Pirataria informática em Benavente

A reunião de Câmara de Benavente de segunda-feira atrasou mais de meia hora por causa de problemas técnicos com a transmissão online.

A reunião de Câmara de Benavente de segunda-feira atrasou mais de meia hora por causa de problemas técnicos com a transmissão online. O episódio levou a que o vereador do PS repetisse três vezes a mesma frase até o problema de som estar resolvido. Será que os piratas informáticos já estão a cortar a palavra aos políticos locais para testar um cyber ataque mais perto das eleições autárquicas, previstas para daqui a cerca de dois anos? Ou estarão apenas fartos de ouvir a mesma lenga lenga de sempre e decidiram cortar o pio aos políticos? O Cavaleiro Andante está só a deixar ideias soltas no ar….