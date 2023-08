O apito do Convento de Cristo

O Convento de Cristo é património mundial e o monumento mais visitado da região ribatejana e um dos mais visitados do país, mas se tiver as pessoas erradas para lá dos portões a boa imagem depressa se desvanece.

O Convento de Cristo é património mundial e o monumento mais visitado da região ribatejana e um dos mais visitados do país, mas se tiver as pessoas erradas para lá dos portões a boa imagem depressa se desvanece. A fotografia que ilustra este texto foi tirada às 18h00 em ponto, numa quarta-feira recente. As pessoas na imagem esbarraram contra um portão de ferro comandado por um senhor de apito que, naturalmente ordenado pelos seus superiores, não deixou mais ninguém entrar e esteve a apitar continuamente até ver toda a gente na rua. O problema é que o horário de funcionamento daquele património mundial é até às 18h30, o que, por si só, já deixa muito a desejar tendo em conta que é na época de Verão que os emigrantes voltam a casa, há mais turistas e saem todos a ganhar com horários mais alargados. Fica a mensagem do Cavaleiro Andante para quem decide reflectir e poder fazer o que bem entender com ela.