Esménio, o exterminador de moscas

O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, passou a última reunião de câmara de 22 de Agosto a matar moscas com o seu mata-moscas cor-de-rosa. A sala estava mesmo às moscas sem presença do público e para não haver problemas o presidente deve ter pensado que era melhor acabar com os incómodos.