Transformar calçado em lixo e lixo em arte?

Uma comerciante de Castanheira do Ribatejo resolveu, por motivos que o Cavaleiro Andante desconhece, deitar ao caixote do lixo largas dezenas de pares de sapatos novos que acabaram espalhados no Largo Júlia Palha. O gesto da comerciante foi partilhado nas redes sociais e acabou por causar indignação e dar aso a comentários depreciativos. Sob o olhar artístico, o cenário até era digno de uma exposição ao estilo de Bordallo II - artista que transforma o lixo em arte - não houvesse por aí tanto pé descalço....