A Comissão de Saúde da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa levou uma tampa do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde.

A Comissão de Saúde da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa levou uma tampa do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) Pedro Casado Espanhol. O responsável, que pouco apareceu desde que assumiu o novo cargo, acedeu ao pedido de reunião da comissão e agendou-a, através do secretariado do ACES, para 18 de Agosto. Na véspera a comissão recebeu um e-mail a cancelar o encontro porque o responsável ia de férias. Cada cabeça sua sentença e cada um sabe das suas prioridades!.