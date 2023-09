Entre o skate e a política, no que toca a sabedoria venha o diabo e escolha!

O skate parque de Santarém é um caso digno de figurar no anedotário nacional. A câmara entrega a instalação do parque a um praticante que não tem nenhuma empresa de construção de equipamentos destes. Na última reunião de câmara o vereador do Chega, Pedro Frazão, até fez uma analogia dizendo que pratica natação, mas não anda a construir piscinas olímpicas. Ora com a confusão que há com o ajuste directo para o parque, é caso para dizer que quem fez a borrada é político, mas não sabe nada de algumas coisas como, por exemplo, contratos.