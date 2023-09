Promessas leva-as o vento!

partilhe no Facebook

Os políticos deviam ser proibidos de fazer promessas. O primeiro alvo da medida seria o presidente da Câmara de Azambuja, que andou a dizer que se o Governo não suportasse o valor (24 euros) que os utilizadores do comboio das Virtudes pagam a mais do que os de Azambuja a câmara iria assumir a diferença. Mas afinal Silvino Lúcio não vai abrir os cordões à bolsa porque percebeu que devia ter feito contas antes de fazer promessas. Agora vem com a desculpa que está a tentar encontrar uma alternativa mais em conta. Silvino Lúcio além de não saber fazer contas também não sabe estar calado e ainda não percebeu que se não abrisse a boca para dizer disparates seria um grande poeta.