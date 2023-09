Bater a bolinha mais baixo

A possível demolição do jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner Andresen, no Entroncamento, continua a ser assunto, mas só porque a oposição no executivo faz por isso. Desde que o vereador eleito pelo Chega, Luís Forinho, agora independente, deixou de apoiar as propostas da maioria socialista, o presidente Jorge Faria anda a jogar mais pelo seguro. Isto é, evita levar assuntos para a reunião com os vereadores porque já sabe que vai levar uma nega. Jorge Faria, que sempre teve tiques de autoritarismo enquanto presidente de câmara, agora foi obrigado a baixar a bola para chegar a acordo com o restante executivo. Como se costuma dizer, nunca é tarde demais para começar a ser… mais flexível!.