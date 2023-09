A Nersant não divulga os votantes na assembleia-geral

partilhe no Facebook

Afinal Domingos Chambel ainda manda na Nersant, pelo menos quanto à divulgação dos números de votantes na última assembleia-geral. O Cavaleiro Andante anda atrás do número de votantes e parece que desta vez nem o diabo vai saber quantos empresários votaram na nova direcção eleita com 83 votos, o que é a mais baixa votação de sempre na associação empresarial. Recorde-se que a lista eleita é composta por mais de 60 empresas, o que faz sobrar menos de 20 sócios a votar fora daqueles que tinham interesse directo nas eleições.

Porque será que Domingos Chambel e a nova direcção continuam a esconder o número de votantes? Acham que nunca se vai saber? Que vai nascer um passarinho que vai guardar segredo do número de votantes que envergonha o trabalho de Domingos Chambel nos últimos três anos de mandato? Os sócios são parvos e não vão querer matar a curiosidade para uma tão fraca participação eleitoral?.