Alpiarça precisa de se modernizar

As reuniões camarárias em Alpiarça bem que poderiam realizar-se numa espécie de bunker onde ninguém tem acesso além do executivo municipal. Numa Era em que a grande maioria das autarquias, incluindo juntas de freguesia, transmitem as reuniões online e praticamente todas enviam para a comunicação social a ordem de trabalhos das reuniões com a data e hora da sessão, em Alpiarça não funciona assim. Quem quiser participar nas reuniões do executivo municipal ou tem de ir todos os dias ao site do município à espera que seja colocado edital a anunciar a reunião, o que nem sempre acontece ou as reuniões passam ao lado. Para quem pensava que o actual executivo iria apostar na modernização…desengane-se!.