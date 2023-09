Ministra da Agricultura continua persona non grata no CNEMA

Não foi só a localização da Agroglobal que mudou, dos campos de Valada para o Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém. Este ano, a feira não teve visita de membros do Governo, desde logo da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que era presença habitual no certame tal como o primeiro-ministro António Costa. Nem a recente vinda do Papa amoleceu o coração dos patrões da CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) – maiores accionistas do CNEMA e novos donos da Agroglobal -, que continuam a declarar os governantes socialistas como persona non grata por aquelas bandas.