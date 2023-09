Controlo de qualidade

Foi inaugurada a “Praça das Cores” no Mercado do Levante, na Póvoa de Santa Iria.

Foi inaugurada a “Praça das Cores” no Mercado do Levante, na Póvoa de Santa Iria. O momento ficou marcado pelo olhar atento da comunidade enquanto os artistas pintavam o muro. Fica a garantia que o muro não será vandalizado enquanto se mantiverem as “câmaras de vigilância” que são o olhar atento dos moradores.