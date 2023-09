Falta de espaço? Não há problema

Em vésperas do arranque das Festas da Póvoa de Santa Iria os feirantes começaram a assentar arraiais no espaço diminuto onde o certame decorre actualmente.

Em vésperas do arranque das Festas da Póvoa de Santa Iria os feirantes começaram a assentar arraiais no espaço diminuto onde o certame decorre actualmente, mas não hesitaram em ultrapassar os obstáculos que a realidade lhes impõe. Uma das viaturas de um feirante permaneceu durante bastante tempo no estacionamento, junto a um carrossel, quiçá pela falta de lugares disponíveis ou foi só para se juntar aos vários protestos dos povoenses mais antigos que recordam com saudade os tempos em que a festa se realizava na zona ribeirinha da cidade, onde havia espaço de sobra. Uma coisa é certa, com muito ou pouco espaço a festa foi rija!.