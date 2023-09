Não há autarca que aguente

partilhe no Facebook

Ainda o ano não chegou ao fim e o Partido Socialista em Vila Franca de Xira já perdeu dois presidentes de junta. Primeiro João Santos, em Vila Franca de Xira, por causa de uma polémica envolvendo uma acumulação de vencimentos. Agora foi a vez de Mário Baptista, presidente da junta da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, cansado de passar a vida a lutar com falta de recursos humanos na junta. Diz o autarca de Castanheira que nos últimos 22 meses foi mais assistente operacional do que presidente tendo até colaborado na limpeza urbana nalguns espaços da freguesia. Uma política de proximidade levada ao extremo que parece ter deixado de rastos o agora ex-autarca....