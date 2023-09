Na Estrada Nacional 3, no Cartaxo, desde a estação rodoviária até à rotunda do Ciclista, não há luz há vários dias.

Na Estrada Nacional 3, no Cartaxo, desde a estação rodoviária até à rotunda do Ciclista, não há luz há vários dias. Colocando de parte o perigo que a situação representa para quem circula nesse percurso, sobretudo automobilistas, poderá ser uma boa solução para esquecer por momentos que o estado das estradas no Cartaxo é miserável. No fundo, “o que os olhos não vêem o coração não sente”.