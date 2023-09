É muita posse junta

A (ainda) presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas (PS), finalizou a semana de trabalho em modo tomadas de posse. Na manhã de sexta-feira, 1 de Setembro, deu posse ao novo segundo comandante dos Bombeiros do Município de Tomar, Carlos Pereira, e tomou ela própria posse como vogal da comissão executiva do Turismo do Centro, em Coimbra. A autarca não tem o dom da ubiquidade mas a verdade é que conseguiu estar em todas, talvez já a treinar para as futuras funções no Turismo do Centro que provavelmente a vão obrigar a viajar com muita frequência....