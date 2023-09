Chegar chegando à moda dos Bombeiros de Azambuja

Os Bombeiros de Azambuja não só fizeram questão (e bem) de estar presentes na reunião da Câmara de Azambuja, na qual foram discutidas e votadas propostas para atribuição de apoio para a compra de um veículo, como resolveram deslocar-se em viaturas da frota da corporação, que estacionaram - à Lagardère - no meio do largo do município. Tendo em conta que estamos a falar de 400 metros de distância entre o quartel e os Paços do Concelho o Cavaleiro Andante pôs-se a pensar se os bombeiros também estarão a precisar de algum apoio financeiro para renovar as solas das botas ou se o cortejo de viaturas foi só para causar aparato....