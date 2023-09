O aguadeiro

A Câmara de Santarém organizou um seminário ao início da tarde de 7 de Setembro, no stand do município e da Águas de Santarém na feira Agroglobal

A Câmara de Santarém organizou um seminário ao início da tarde de 7 de Setembro, no stand do município e da Águas de Santarém na feira Agroglobal, com uma plateia a céu aberto que deixou os espectadores a transpirar ao sol. Valeu a intervenção do vereador com o pelouro do Desenvolvimento Agrícola, Nuno Russo, que, qual aguadeiro dos antigos campos agrícolas, andou num afã a distribuir águas e imperiais pela assistência. Uma obra de misericórdia e uma acção de charme que, quem sabe, lhe pode render alguns votos nas próximas autárquicas, caso seja o escolhido pelo PS para a Câmara de Santarém. Para já, mostrou que tem jeito para barman....