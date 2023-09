Uma lufada de ar fresco

Este ano houve dificuldades em arranjar alguém do executivo municipal de Santarém para marcar presença na tradicional cerimónia de homenagem junto ao busto de Celestino Graça, fundador do festival de folclore com o seu nome e que marca o arranque de mais uma edição. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, estava na feira Agroglobal, o vice-presidente João Leite assim como o vereador Nuno Russo estavam presos no trânsito na auto-estrada. O vereador Diogo Gomes estava de férias e por isso coube à jovem vereadora Beatriz Santos representar o executivo. Uma oportunidade de ganhar experiência para eventuais outros voos na política....