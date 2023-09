O município de Vila Franca de Xira anunciou na última semana de Agosto que as vindimas deste ano já arrancaram na Quinta Municipal da Subserra.

O município de Vila Franca de Xira anunciou na última semana de Agosto que as vindimas deste ano já arrancaram na Quinta Municipal da Subserra, em São João dos Montes, para preparar a próxima colheita do vinho municipal Encostas de Xira. A todas as uvas que nobremente caíram neste combate vinícola, o Cavaleiro Andante saúda-as e espera reencontrá-las num copo fresco, à beira rio, dentro de algum tempo....