Chamusca apoia a Rainha das Vindimas

A Câmara Municipal da Chamusca é cada vez mais um caso de estudo a exemplo do Entroncamento, a terra dos fenómenos. Numa breve pesquisa pelo site oficial da Rainha das Vindimas de Portugal, da Associação de Municípios Produtores de Vinho, encontra-se o patrocínio oficial da Câmara da Chamusca, o único município do país a patrocinar a iniciativa. Certamente que na Câmara da Chamusca há um decisor político que gosta muito de rainhas, ou de concursos para rainhas, porque em termos de produtores de vinho a Chamusca já era, embora em tempos tivesse sido uma referência. Agora a grande referência neste capitulo é o mamarracho à entrada da vila, ao abandono, transformado num pombal, que já foi uma das adegas mais faladas do país, quando o vinho da Chamusca fazia concorrência aos melhores. A autarquia está a patrocinar uma iniciativa sobre um sector que não tem qualquer relevância no concelho. Se isto não é fazer jeitinhos aos amigos é o quê? Quem souber que responda porque o Cavaleiro Andante não se mete em politiquices.