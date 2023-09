Metem-se umas grades e espera-se para ver se cai

Em Fevereiro de 2020 a Câmara do Entroncamento interditou um edifício situado na Rua 5 de Outubro, no Entroncamento, por o mesmo estar em mau estado de conservação, obrigando a encerrar as lojas que funcionavam no rés-do-chão (o primeiro andar já não era usado há anos) e colocou umas grades metálicas impedindo também a utilização do passeio. Três anos e meio decorridos nada mais se passou. E não é por esquecimento, porque a situação é bem visível, a partir do gabinete do presidente da câmara e da sala onde reúne o executivo municipal. Será mais um fenómeno ou uma nova técnica de resolver problemas?.