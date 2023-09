Criançola, palhaço e outras alcunhas cheias de classe

O vereador do PSD na Câmara de Azambuja, Rui Corça, apelidou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, Ricardo Correia, de “criançola irresponsável”, depois de o acusar de distorcer a verdade em plena reunião pública do executivo municipal. Ao fundo, da boca do comandante, ouviu-se em resposta: “e um palhaço é o que o senhor é”. Comandante e bombeiros abandonaram, por momentos, a sala onde decorria a reunião debaixo dos gritos de um munícipe a exigir que Rui Corça se calasse porque estava a “enervar as pessoas”. O Cavaleiro Andante, que até está habituado à falta de classe de alguns políticos, confessa que ficou boquiaberto com o nível que se atingiu em Azambuja...Era um circo escusado, senhores!.