Pegar os bois pelos cornos

A agitada situação interna que se vive há algum tempo na Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém é do conhecimento público, nomeadamente as quezílias internas entre dirigentes e sócios e a dívida avultada que obrigou a recorrer ao Fundo de Socorro da Segurança Social. Não se trata de caso único no país nem na região, mas o Cavaleiro Andante estranha que alguns responsáveis ou ex-responsáveis fujam dos jornalistas como o Diabo da cruz não atendendo o telefone e/ou remetendo-se a um mutismo que pode conduzir às mais variadas interpretações. Uma delas é a de que há interesse em que os assuntos não saiam cá para fora e caiam no esquecimento. Deixem-se de tretas e peguem o toiro pelos cornos, à boa maneira ribatejana, porque quem não deve não teme....