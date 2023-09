A renúncia ao mandato por parte do presidente da Junta de Freguesia da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Mário Baptista, não passou ao lado da última reunião de câmara de Vila Franca de Xira.

A renúncia ao mandato por parte do presidente da Junta de Freguesia da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Mário Baptista, não passou ao lado da última reunião de câmara de Vila Franca de Xira, realizada na Póvoa de Santa Iria. Com Ana Cristina Pereira, presidente socialista da junta a acompanhar a reunião, o vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), David Pato Ferreira, não resistiu a mandar a farpa dizendo esperar que também a autarca não se lembre de fazer as malas e partir de um dia para o outro deixando os eleitores que votaram PS no concelho a ver navios como aconteceu em Vila Franca de Xira e na Castanheira. O tempo o dirá se, realmente, quem sai aos seus não degenera....