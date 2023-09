Centro de Portugal perdeu 6% de população nos últimos anos

Pedro Santana Lopes levou para a Figueira da Foz o debate sobre o futuro aeroporto internacional de Lisboa. Foi verdadeiramente o primeiro debate sobre o futuro aeroporto já que até agora o que tem acontecido são apresentações e longos discursos com cada parte a mostrar as melhores rendas dos seus bordados. Ora, desta vez a coisa foi séria e bem organizada. Os três interlocutores não jogaram à bofetada, não se ofenderam com palavrões, não chamaram nomes uns aos outros; ao contrário, cada um falou das virtudes do seu projecto e pelo meio ainda houve espaço para Carlos Brazão reconhecer que aprendeu muito com José Furtado quando da apresentação do projecto do aeroporto para Alverca e Luís Machado elogiar o projecto de Santarém que veio desassossegar toda a gente, já que fica fora da área de concessão dominada pela VINCI. Mas a coisa não se ficou por aqui. O Cavaleiro Andante reserva-se o direito de guardar a melhor parte para uma próxima ocasião quando o tema vier a propósito. Uma nota digna de reparo: não estava por lá ninguém da região ribatejana ou ligada às quatro autarquias que apoiam o projecto em Santarém; ou são bruxos e não precisam de aparecer para saberem o que mais interessa ou então já sabem que isto de debates é sempre a mesma moeda furada. Fica ainda aqui a informação que acho que o jornalista de O MIRANTE esqueceu no texto que vem dentro do jornal: a Região Centro perdeu 6% de população nos últimos anos. Bonitos carneiros!!!!.