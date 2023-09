Ministro diz que não vai meter água

O ministro da Educação, João Costa, visitou pela primeira vez a Escola Básica e Secundária de Vialonga. O governante disse que apesar de nunca ter estado no estabelecimento de ensino já tinha visto fotografias enviadas pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, e pela deputada Maria da Luz Rosinha, a dar nota do mau estado das instalações. Mas nunca é demais ver para crer e neste caso o governante confirmou que chove dentro da escola. O ministro garantiu que não vai meter água e que é desta que as obras avançam! O Cavaleiro Andante cá vai estar para ver se é mesmo assim ou se é só mais uma sacada de promessas como as que venderam alguns do seus antecessores....